Создатель фильма «Горько» снимет «Приключения Электроника» 18+

Создатель фильма «Горько» режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин) сообщил о планах снять фильм «Ошибка 102» про робота, который угадывает все желания женщин.

«По сути, это будут «Приключения Электроника» 18+. Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели», — приводит слова режиссера ТАСС.

Ранее сообщалось, что робот обновил рекорд по сборке кубика Рубика на скорость — ему удалось решить головоломку за 0,38 сек.