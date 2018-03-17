Тренерам разрешили пользоваться мобильной связью на ЧМ-2018

В регламент проведения чемпионата мира по футболу 2018 года внесена поправка, разрешающая тренерам пользоваться мобильными средствами коммуникации в технической зоне во время матчей, заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Была утверждена возможность использования мобильного, электронного и коммуникационного оборудования тренерами в технических зонах для тренерской работы и в тактических целях», — приводит ТАСС слова Сорокина.

Он отметил, что тренеры смогут напрямую общаться с аналитиками из своего штаба, что позволит им получать оперативную информацию.

Совет ФИФА, прошедший в Боготе, также утвердил использование на мундиале системы видеопомощи арбитрам (VAR). Еще одним нововведением стало проведение четвертой замены. Тренерский штаб сможет выпустить на поле четвертого резервного игрока в дополнительное время матчей плей-офф.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.