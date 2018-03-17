Тигрица напала на сотрудника WWF в Приморском крае

Проходящая реабилитацию в приморском центре тигрица напала на сотрудника WWF Павла Фоменко во время вакцинации. Об этом в субботу сообщает Амурский филиал организации в России.

«В какой-то момент Павел Фоменко оказался на территории, где нельзя было находиться. Тигрица из Алексей-Никольского увидела в этом угрозу и бросилась защищать своих тигрят. Несмотря на то что контакт был коротким, она всё же успела нанести Павлу травмы», — уточняется в сообщении.

По мнению самого Фоменко, это типичное поведение хищника, который защищает детенышей, а он проявил неосторожность, чем и спровоцировал нападение.

«К сожалению, полностью застраховаться от всех неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам, невозможно», — добавил он. Пострадавший находится в больнице, проводится расследование.