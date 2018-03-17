Россиянка Румянцева выиграла серебро в лыжной гонке на Паралимпиаде
Лыжница Екатерина Румянцева стала серебряным призером зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Россиянка завоевала медаль в лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем среди стоячих спортсменок.
Румянцева преодолела дистанцию за 22 минуты 13,8 секунды, уступив канадке Натали Уилки, завоевавшей золото, всего 1,6 секунды, передает РИА «Новости».
Бронзовую медаль завоевала еще одна представительница Канады — Эмили Янг (22.13,9).
Россиянка Анна Миленина, являющаяся семикратной паралимпийской чемпионкой, финишировала четвертой (22.32,3). Наталья Братюк и Юлия Михеева заняли 14-е и 16-е места соответственно.
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