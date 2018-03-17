Прямой эфир

В США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете

0
Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет, круживший над посольством РФ в Вашингтоне и светивший прожектором в окна, относится к правоохранительным органам. Воздушное судно действовало в районе, где располагается здание дипмиссии, по заданию служб контроля воздушного движения.

Сотрудница районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкор рассказала в беседе с РИА «Новости», что вертолет «либо искал кого-то, либо среагировал на вызов».

При этом она не стала уточнять, к какой именно спецслужбе приписано воздушное судно.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне сообщало, что 11 марта над территорией российского диппредставительства кружил вертолет, освещая ее прожектором. Дипломаты в шутку предположили, что это была «еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства» в выборы президента США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США рассказали об уязвимости американских спутников перед Россией
Лавров указал на попытки США обесценить ядерный потенциал России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017