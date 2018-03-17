В США рассказали об уязвимости американских спутников перед Россией

Министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон доложила конгрессу об уязвимости американской системы глобального позиционирования GPS в случае использования Россией или Китаем лазерного и ракетного оружия.

Эта система используется как для автомобильных бортовых систем навигации, так и для военных нужд в системе наведения высокоточного оружия, пишет Washington Free Beacon. Отмечается, что в настоящее время существует множество вариантов уничтожения 30 американских спутников, обеспечивающих работу GPS.

Ранее сообщалось, что российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС в ближайшие годы сравняется по точности с американской GPS.