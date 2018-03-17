Советник Трампа Макмастер уклонился от вопроса о своей возможной отставке

Советник президента США Герберт Макмастер не подтвердил и не опроверг слухи о своей скорой отставке, появившиеся после увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Журналист ABC Тара Палмери поинтересовалась у советника Трампа по нацбезопасности, покинет ли он занимаемую должность.

«Всем в какой-то момент приходится покидать Белый дом», — отметил Макмастер.

На уточняющий вопрос, произойдет ли это в ближайшее время, советник Трампа ответил, что «делает свою работу», передает РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона 13 марта. Причиной такого решения стали возникшие между ними разногласия.

Вслед за этим американские СМИ сообщили, что в скором времени будут уволены советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер и шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

Сообщалось, что на место Макмастера претендуют вице-президент концерна Ford Стивен Бигун, глава корпорации Oracle Сафра Кац, экс-постпред США при ООН Джон Болтон и директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс.