Бизнесмен Глушков мог быть задушен собачьим поводком

Британские следователи предполагают, что российский бизнесмен Николай Глушков, тело которого было обнаружено в его лондонском доме 12 марта, был задушен собачьим поводком.

«Следователи полагают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком», — говорится в материале The Independent.

Ранее Скотленд-Ярд заявил, что причиной смерти бизнесмена стало «сдавливание шеи». В России по факту смерти предпринимателя возбуждено уголовное дело. В следственном комитете отмечали, что готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Предприниматель и соратник Бориса Березовского Николай Глушков скончался в Лондоне 12 марта. В 1990-е годы он занимал должности заместителя руководителя компаний «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот».