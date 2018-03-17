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Канада выделит $4,6 млн на обучение ВС Украины

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Фото: РИА Новости
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Канада пообещала выделить $4,65 млн на учения вооруженных сил Украины и обеспечение специальным оборудованием. Об этом говорится в заявлении глава канадского МИДа Христи Фриланд, опубликованном на сайте правительства.

Дипломат отметила, что средства будут потрачены на обучение украинских военных, а также на оборудование для оказания первой помощи.

Фриланд подчеркнула, что Канада продолжит оказывать санкционное давление на Россию, которая «не соблюдает суверенитет Украины».

В январе текущего года украинский президент Петр Порошенко сообщил, что США поставят за свой счет в страну противотанковые ракетные комплексы Javelin. Он отмечал, что соглашение между Киевом и Вашингтоном было заключено в результате «кропотливой работы нашей команды».

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