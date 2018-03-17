Главный тренер «Ак Барса» сорвался и посоветовал журналисту «не пыхтеть»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сорвался на журналистов на пресс-конференции после поражения от магнитогорского «Металлурга» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина (3:4 ОТ). Специалиста возмутили вопросы об отсутствии в составе Даниса Зарипова.

Журналист поинтересовался у тренера, почему на лед не вышел один из лучших игроков команды, однако Билялетдинов не стал отвечать. Другие корреспонденты поддержали коллегу, несколько раз повторив его вопрос, передает «БИЗНЕС Online».

«Че пыхтишь-то? Не так надо свою команду поддерживать, как ты делаешь», — обратился тренер к одному из журналистов.

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