Совет ФИФА разрешил четвертую замену в дополнительное время на ЧМ-2018

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) разрешил тренерам проводить четвертую замену в дополнительное время матчей на предстоящем чемпионате мира по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

О внесении изменений в правила в начале марта заявил глава ФИФА Джанни Инфантино. Голосование за использование четвертой замены проводилось в пятницу, 16 марта, в Боготе.

Четвертую замену в дополнительное время ввели в тестовом режиме два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов в Европе, а также в играх сборных команд.

Также 16 марта Инфантино заявил, что совет организации одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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