Министр обороны Саудовской Аравии вложит $400 млн в компанию США
Наследный принц Саудовской Аравии и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд намерен приобрести около 10% акций американского агентства по поиску талантов Endeavor LLC.
Как сообщает WSJ, сделка на сумму $400 млн может состояться во время двухнедельного визита наследного принца в США.
Отмечается, что принц намерен развивать индустрию развлечений и спорта в королевстве: создать парк развлечений и киноиндустрию.
Endeavor, в частности, предоставляло агента для президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Великобритания и Саудовская Аравия заключили торговые соглашения на общую сумму более $2 млрд по итогам визита Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Лондон.