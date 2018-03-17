Министр обороны Саудовской Аравии вложит $400 млн в компанию США

Наследный принц Саудовской Аравии и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд намерен приобрести около 10% акций американского агентства по поиску талантов Endeavor LLC.

Как сообщает WSJ, сделка на сумму $400 млн может состояться во время двухнедельного визита наследного принца в США.

Отмечается, что принц намерен развивать индустрию развлечений и спорта в королевстве: создать парк развлечений и киноиндустрию.

Endeavor, в частности, предоставляло агента для президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Саудовская Аравия заключили торговые соглашения на общую сумму более $2 млрд по итогам визита Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Лондон.