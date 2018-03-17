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Лавров указал на попытки США обесценить ядерный потенциал России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Целью США при развертывании глобальной системы противоракетной обороны было обесценивание стратегического ядерного потенциала России. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что своими действиями Вашингтон раз за разом убеждал Москву в том, что глобальная система ПРО направлена не на парирование угроз, которые якобы исходят от Ирана и Северной Кореи.

Лавров указал, что США пытались окружить Россию противоракетными системами, чтобы «обесценить наш стратегический ядерный потенциал», передает РИА «Новости».

Глава МИДа также указал, что Вашингтон размещает системы ПРО на территории Южной Кореи и Японии, мотивируя это угрозой со стороны Пхеньяна. Москва и Пекин, в свою очередь, расценивают действия американских властей как попытку нарушить стратегический баланс сил в регионе и мире.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал новые образцы вооружений, в том числе ракетные системы «Сармат» и «Авангард», которые неуязвимы для систем ПРО противника. Глава государства подчеркивал, что новое российское оружие позволит восстановить баланс сил в мире.

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