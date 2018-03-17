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Мексиканского экс-губернатора экстрадируют в США за отмывание денег

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Фото: youtube.com
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Мексиканское правительство согласилось на экстрадицию в США бывшего губернатора штата Тамаулипас Эухенио Эрнандеса Флореса. Об этом в пятницу заявили в МИДе латиноамериканской страны.

По данным американской стороны, во время службы глава приграничного с США штата Флорес и его сообщники открыли в Техасе несколько фирм, с помощью которых наладили схему отмывания незаконно полученных средств.

В мексиканском министерстве отметили, что находящийся сейчас в тюрьме экс-глава штата уже уведомлен о решении экстрадировать его в США. Флорес признан виновным в покупке в 2007 году за 16 млн песо 1,6 тыс. га земли из земельного фонда штата, реальная стоимость которых составляла тогда 54 млн песо.

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