Нарышкин назвал наивными слова Мэй о подрыве возможностей разведки РФ
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о надежде разрушить возможности российской разведки некомпетентными.
«Это заявление — смесь детской наивности и профессиональной некомпетентности», — сказал Нарышкин «РИА Новости».
Ранее Мэй заявила, что высылка дипломатов РФ подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы.
Высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут территорию страны 20 марта.