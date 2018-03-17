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Нарышкин назвал наивными слова Мэй о подрыве возможностей разведки РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о надежде разрушить возможности российской разведки некомпетентными.

«Это заявление — смесь детской наивности и профессиональной некомпетентности», — сказал Нарышкин «РИА Новости».

Ранее Мэй заявила, что высылка дипломатов РФ подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы.

Высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут территорию страны 20 марта.

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