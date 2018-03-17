Движение ограничат на четырех улицах Москвы почти на два месяца

Столичные власти ограничат движение транспорта на участках четырех улиц на западе Москвы с 19 марта по 15 мая из-за проведения инженерных работ. Об этом в пятницу сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«В этот период движение ограничат на участке улицы Советская в районе пересечения с улицей Интернациональная, а также на участке улицы Интернациональная от улицы Советская до дома 20», — говорится в сообщении.

По той же причине проезд будет временно закрыт на участках улиц Интернациональная, Изваринская и Октябрьская на пересечениях с дублером Боровского шоссе.