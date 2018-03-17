Прямой эфир

Движение ограничат на четырех улицах Москвы почти на два месяца

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичные власти ограничат движение транспорта на участках четырех улиц на западе Москвы с 19 марта по 15 мая из-за проведения инженерных работ. Об этом в пятницу сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«В этот период движение ограничат на участке улицы Советская в районе пересечения с улицей Интернациональная, а также на участке улицы Интернациональная от улицы Советская до дома 20», — говорится в сообщении.

По той же причине проезд будет временно закрыт на участках улиц Интернациональная, Изваринская и Октябрьская на пересечениях с дублером Боровского шоссе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загруженность столичных дорог в пятницу оценивается в пять баллов
Собянин: более 100 км дорог построят в Москве в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017