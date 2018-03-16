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СКА забросил четыре шайбы в ворота «Локомотива» в Кубке Гагарина

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Петербургский СКА крупно обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. 

Встреча завершилась со счетом 4:0, передает «Газета.ру». Шайбы забросили Вадим Шипачев, Ярно Коскиранта, Вячеслав Войнов и Владислав Гавриков.

Ранее сообщалось, что первый матч нового сезона 2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за Кубок открытия предварительно назначен на 1 сентября 2018 года.

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