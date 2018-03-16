Четверо россиян пострадали при аварии с горнолыжным подъемником в Грузии

В результате аварии с горнолыжным подъемником в грузинском Гудаури пострадали четверо россиян.

«Они получили легкие ушибы и ссадины, помощь им была оказана на месте», — говорится в сообщении Федерального агентства по туризму, которое приводит «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 11 человек. По предварительной информации, канатная дорога на горнолыжном курорте вышла из строя из-за отключения электроэнергии.