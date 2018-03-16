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Посол заявил о готовности Британии помочь с проведением выборов

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Фото: TASS/PA Images/Anthony Devlin
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Власти Великобритании заверили российское посольство в Лондоне, что окажут всю необходимую поддержку и содействие по проведению выборов президента России. Об этом сообщает глава дипведомства Александр Яковенко.

По его словам, Британия обещала оказать содействие по проведению выборов президента России, которые пройдут 18 марта, не только в Лондоне, но и в Эдинбурге, сообщает «РИА Новости».

Значительная часть российских дипломатов, высылаемых из Великобритании, была задействована в избирательной комиссии предстоящих выборов президента РФ, однако это никак не отразится на ходе голосования.

«Для тех людей, которые придут, всё по-прежнему, всё будет работать как часы. Мы провели уже предварительное голосование в Северной Ирландии. У нас будет отдельный участок в Эдинбурге, ну и, конечно, в посольстве здесь. Сама комиссия — 43 человека», — заявил дипломат.

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