Загруженность столичных дорог в пятницу оценивается в пять баллов

Загруженность автомобильных дорог в Москве в пятницу вечером оценивается в пять баллов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Пробки».

Затруднение движения автотранспорта наблюдается на внешней стороне МКАД на юго-западе и в северо-восточной части, а также на внутренней стороне магистрали на западной части. Помимо этого, плотное движение автомобилей зафиксировано на обеих сторонах Ленинградского шоссе, на Киевском, Боровском, Минском, Новорязанском шоссе (в сторону области), сообщает НСН. Затруднения есть и на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

В центре столицы пробки наблюдаются на Москворецкой и Серебрянической набережных, на Большом и Малом Каменных мостах, на Чистопрудном и Петровском бульварах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта.