Митинг-концерт к годовщине присоединения Крыма пройдет в Москве 18 марта

Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма к России, состоится на Манежной площади в Москве 18 марта вечером. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Согласно сообщению организации, именно в этот день окончательно решился вопрос с воссоединением Крыма с Россией. Московская федерация профсоюзов в честь годовщины организовала проведение праздничного мероприятия на Манежной площади, сообщает «РИА Новости».

Общественная палата РФ выступает соорганизатором концерта. К участию приглашаются национально-культурные объединения, землячества, общественные организации, а также все неравнодушные к судьбе страны граждане.

Митинг-концерт начнется в 21:30. Вход на мероприятие будет свободным. Сообщается, что на сцене в честь праздника выступят Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, «Хор Турецкого» другие артисты.