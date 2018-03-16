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Митинг-концерт к годовщине присоединения Крыма пройдет в Москве 18 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма к России, состоится на Манежной площади в Москве 18 марта вечером. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

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Согласно сообщению организации, именно в этот день окончательно решился вопрос с воссоединением Крыма с Россией. Московская федерация профсоюзов в честь годовщины организовала проведение праздничного мероприятия на Манежной площади, сообщает «РИА Новости».

Общественная палата РФ выступает соорганизатором концерта. К участию приглашаются национально-культурные объединения, землячества, общественные организации, а также все неравнодушные к судьбе страны граждане.

Митинг-концерт начнется в 21:30. Вход на мероприятие будет свободным. Сообщается, что на сцене в честь праздника выступят Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, «Хор Турецкого» другие артисты.

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