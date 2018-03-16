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Хиллари Клинтон обратилась к индийским врачам из-за травмы руки

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Фото: Global Look Press/Jordan Rathkopf
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон ушибла руку во время своей поездки в Западную Индию.

Политик обратилась в больницу города Джодхпур и пробыла на приеме у врача не более 20 минут, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сведения Assotiated Press.

В свою очередь, индийское агентство DNA утверждает, что 70-летней пациентке сделали рентгеновский снимок и нашли трещину в костях запястья. Как выяснилось, Клинтон подскользнулась в ванной дворца Умаид Бхаван, в котором проживает. Инцидент произошел 13 марта.

Накануне этого происшествия политик чуть не упала на ступеньках мечети в Мадхья-Прадеше. 

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