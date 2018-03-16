Верхневолжье получит средства из Москвы на ремонт очистных сооружений

Верхневолжье получит средства из бюджета Москвы на ремонт очистных сооружений в Конаковском районе Тверской области. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин и сообщил в письме губернатору Тверской области Игорю Рудене.

Тверская область получит из бюджета Москвы средства на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко Конаковского района. Финансирование выделяется в рамках сотрудничества между правительствами Москвы и Тверской области, сообщают «Тверские ведомости».

Проект рассчитан на 2018–2020 годы, и финансирование будет осуществляться поэтапно. По словам Игоря Рудени, очень важно оставить экосистему реки Волги в хорошем состоянии для будущих поколений.

Помимо работ в Конаковском районе, планируется провести работы по модернизации очистных сооружений в Ржеве, Старице, Торжке и других муниципалитетах. Существует региональный план проведения работ, и сейчас он находится на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Эти работы рассчитаны до 2025 года. По предварительным подсчетам, стоимость таких масштабных работ составит более 10 млрд рублей.