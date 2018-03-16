Прямой эфир

Верхневолжье получит средства из Москвы на ремонт очистных сооружений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верхневолжье получит средства из бюджета Москвы на ремонт очистных сооружений в Конаковском районе Тверской области. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин и сообщил в письме губернатору Тверской области Игорю Рудене.

Тверская область получит из бюджета Москвы средства на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко Конаковского района. Финансирование выделяется в рамках сотрудничества между правительствами Москвы и Тверской области, сообщают «Тверские ведомости».

Проект рассчитан на 2018–2020 годы, и финансирование будет осуществляться поэтапно. По словам Игоря Рудени, очень важно оставить экосистему реки Волги в хорошем состоянии для будущих поколений.

Помимо работ в Конаковском районе, планируется провести работы по модернизации очистных сооружений в Ржеве, Старице, Торжке и других муниципалитетах. Существует региональный план проведения работ, и сейчас он находится на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Эти работы рассчитаны до 2025 года. По предварительным подсчетам, стоимость таких масштабных работ составит более 10 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый мост построят через Волгу в Саратовской области
Сезон речных трамваев откладывается в Волгограде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017