Движение на перекрестке в Нижнем Тагиле приостановят

Движение на перекрестке в Нижнем Тагиле планируют приостановить на неопределенный срок, об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

С понедельника, 19 марта, дорожное движение на пересечении улиц Черных и Максима Горького приостановят. Участок будет доступен только для пешеходов. Решение об ограничении движения было принято в связи с проведением на этом участке ремонтных работ, сообщает «ТагилСити.Ру».

Маршруты общественного транспорта в связи с этим немного изменятся, для того чтобы миновать перекресток. Изменения затронут маршруты автобусов № 7, 15, 19 и 33.

Автомобилистов просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут исходя из обстановки.