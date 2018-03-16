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Движение на перекрестке в Нижнем Тагиле приостановят

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Движение на перекрестке в Нижнем Тагиле планируют приостановить на неопределенный срок, об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

С понедельника, 19 марта, дорожное движение на пересечении улиц Черных и Максима Горького приостановят. Участок будет доступен только для пешеходов. Решение об ограничении движения было принято в связи с проведением на этом участке ремонтных работ, сообщает «ТагилСити.Ру».

Маршруты общественного транспорта в связи с этим немного изменятся, для того чтобы миновать перекресток. Изменения затронут маршруты автобусов № 7, 15, 19 и 33.

Автомобилистов просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут исходя из обстановки.

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