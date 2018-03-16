К обеспечению безопасности голосования привлекут дружинников и казаков

В обеспечении безопасности избирательных участков в день голосования будут задействованы казаки и народные дружины, а также кинологи и волонтеры. Основную работу возьмут на себя сотни тысяч сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.

Например, в Великом Новгороде и Пскове народные дружинники действуют как резерв органов правопорядка.

В Ставрополье к обеспечению спокойствия привлекается 1,5 тыс. казаков. В Ростовской области создано 36 мобильных групп из членов казачьих обществ, сообщает ТАСС.