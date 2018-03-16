Перинатальный центр открылся в Якутске

Открывшийся в Якутске перинатальный центр будет принимать более 8 тыс. пациентов в год. Медучреждение стоимостью около 3,8 млрд рублей оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, половина которого произведена в России.

Как передает ИА SakhaNews, в церемонии принимали участие глава Якутии Егор Борисов, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Представитель госкорпорации «Ростех» Кирилл Иванов сообщил ТАСС, что компания поставила неонатальную технику, аппараты искусственной вентиляции легких, фототерапевтические облучатели.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время визита в Новосибирск подтвердила, что строительство перинатального и онкологического центров в регионе поддержали на федеральном уровне. Региону необходимо подготовить проектно-сметную документацию. «Наша задача — сопроводить эту инициативу в правительстве РФ, чтобы уже в 2019 году получить финансирование. Если принципиальное решение о включении нашего объекта в федеральный бюджет будет принято в этом году, то, соответственно, мы приступим к строительным работам», — заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.