Суд вынес приговор убийце-рецидивисту в Псковской области

Суд вынес приговор мужчине, который выбивал долг из своего знакомого и нанес ему травмы, несовместимые с жизнью, в Псковской области, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по области.

Суд вынес обвинительный приговор 41-летнему жителю города Остров. Было установлено, что подсудимый 24 мая 2017 года нанес мужчине множество ударов, пытаясь получить долг. Большинство ударов пришлись в голову, и потерпевший получил серьезную черепно-мозговую травму. От полученных травм мужчина погиб, сообщает «Псковская лента новостей».

Подозреваемого задержали спустя две недели после совершения преступления. Выяснилось, что он неоднократно был судим. Два раза — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, один из которых, как и в этом случае, повлек за собой гибель потерпевшего. Также он отбывал срок за вымогательство и разбойное нападение.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10,5 года с отбыванием наказания в колонии особого режима.