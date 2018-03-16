Автомобиль актера Панина объявили в розыск

Автомобиль BMW актёра Алексея Панина объявили в розыск из-за долгов. Отслеживать его передвижение будут по камерам наружного видеонаблюдения.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент связан с запросами судебных приставов, которые хотят изъять машину из-за неуплаты алиментов и штрафов за нарушение ПДД на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Ранее актер заявил, что целый год нигде не работал, поэтому не имел возможности оплатить штрафы.

В начале февраля 2018 года приставы попросили суд временно ограничить Панина в правах управления автомобилем и выезде за пределы России из-за долгов.