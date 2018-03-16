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Здание архива открылось после реконструкции в Севастополе

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вместе с руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым открыл Государственный архив, здание которого было отреставрировано в 2017 году за 180 млн рублей.

«Появились возможности для оцифровки, поскольку здесь и локально-вычислительная сеть, и есть серверная. И информационный ресурс предоставляет возможность выставлять это [данные архива] в интернет», — цитирует Артизова ИА SevastopolMedia. По его словам, севастопольский архив входит в число пятнадцати подобных зданий по степени оснащенности в РФ.

Напомним, решение о строительстве Государственного архива приняли в 1994 году, однако за 20 лет проект так и не завершили. В 2014 году реконструкция здания стала частью программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

Как сообщал портал iz.ru, Вечный огонь вновь зажгли на Малаховом кургане в Севастополе спустя 10 лет после простоя. На церемонии в честь героев Великой Отечественной войны присутствовали губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева и вице-премьер правительства России Ольга Голодец. 

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