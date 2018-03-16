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Порошенко объявил о завершении АТО в Донбассе ради новой операции

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил о формальном завершении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

«Теперь уже и юридически АТО завершается», — написал украинский лидер в Twitter.

«Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами, привлеченными к выполнению этих задач, возлагается на командующего объединенными силами», — пояснил Порошенко в другом посте.

Ранее Порошенко утверждал, что уповает на миротворческую миссию ООН как на единственный вариант восстановления суверенитета Украины в Донбассе. 

По словам украинского блогера, который участвовал во встрече с Порошенко, власти страны собираются сначала ввести в регион миротворцев, которые перекроют границу с Россией, а потом начать «зачистку» территории.

В апреле 2014 года Киев начал боевые действия против ополченцев самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганской областях. Украинские власти назвали эту операцию антитеррористической.

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