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Казанский цирк откроется после длительной реконструкции

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Казанский цирк откроется после длительной реконструкции сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Сегодня, 16 марта, должно состояться открытие Казанского цирка после долгих ремонтных работ. Ремонтно-реставрационные работы на объекте велись 11 месяцев, сообщает ИА «Татар-информ».

Основой внутреннего декорирования цирка был выбран ромбовидный разноцветный узор. Этот орнамент присутствует в костюме Арлекина. Поверх ромбов проходят тонкие линии, которые создают ощущение трехмерности и объединяют пространство вестибюля, фойе, гардеробной, зрительного зала в единое целое.

Сам зрительный зал выполнен в классической традиционной форме. Кресла выполнены в серой гамме, а само пространство зала — в красной.

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