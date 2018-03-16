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После слов о Путине Бориса Джонсона объявили в Совфеде нерукопожатным

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Фото: REUTERS/Tolga Akmen
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Нерукопожатным объявил главу МИД Великобритании Бориса Джонсона первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с ранее сделанным им заявлением о том, что Владимир Путин мог отдать приказ использовать химическое оружие на территории Соединенного Королевства.

Сенатор усомнился в дипломатическом профессионализме Джонсона.

По словам Джабарова, спокойно реагировать на такую гадость нельзя. Если Джонсон может позволить себе абсолютно бездоказательно такие высказывания, он непрофессионален с точки зрения дипломатии, подчеркнул сенатор.

«Поэтому я думаю, что реакция нашего МИДа будет весьма жесткая. И конечно, я думаю, что Борис Джонсон после этого для нас так же станет нерукопожатным, как со вчерашнего дня для нас является нерукопожатным министр обороны, который оскорбил Россию», — цитирует Джабарова НСН.

Великобритания идет вразнос, отметил он, добавив, что страна прошла точку невозврата для контакта с Борисом Джонсоном и с настоящим кабинетом министров Терезы Мэй. Россия, вероятнее всего, не сможет сотрудничать с этим правительством, и британцы ничего не получили, кроме вреда.

«Потому что делать подобные заявления и обвинять главу государства, который всегда готов к сотрудничеству, всегда протягивает руку для взаимодействия, причем на всех фронтах, в том числе антитеррористических, — это, по меньшей мере, оскорбительно», — резюмировал парламентарий.

Напомним, 4 марта бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в парке Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Мэй обвинила Москву в причастности к этому преступлению, не представив этому никаких доказательств.

Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Москва неоднократно отвергала все обвинения и пообещала принять зеркальные меры.

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