Минобрнауки не собирается отказываться от ЕГЭ

Министерство образования и науки РФ не намерено отказываться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что благодаря данной системе оценки знаний жители всей страны получили возможность поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания. Помимо этого, в Минобрнауки напомнили, что за последние 10 лет число сторонников ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума. По данным ВЦИОМ, проводившего опрос в феврале-марте 2018 года, действующую процедуру сдачи единого госэкзамена поддержали 60% респондентов, сообщает НСН.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Парламентарии предлагают заменить его государственными экзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. По мнению авторов законопроекта, реформа образования с введением ЕГЭ не приносит желаемого результата, поскольку ЕГЭ в нынешнем виде не выявляют реальных знаний учащихся.

Инициативу ЛДПР прокомментировал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, отметив, что подобный радикальный шаг уже обсуждался в 2017 году, однако тогда было принято решение «не раскачивать маятник».