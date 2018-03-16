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Минобрнауки не собирается отказываться от ЕГЭ

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Министерство образования и науки РФ не намерено отказываться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что благодаря данной системе оценки знаний жители всей страны получили возможность поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания. Помимо этого, в Минобрнауки напомнили, что за последние 10 лет число сторонников ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума. По данным ВЦИОМ, проводившего опрос в феврале-марте 2018 года, действующую процедуру сдачи единого госэкзамена поддержали 60% респондентов, сообщает НСН.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Парламентарии предлагают заменить его государственными экзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. По мнению авторов законопроекта, реформа образования с введением ЕГЭ не приносит желаемого результата, поскольку ЕГЭ в нынешнем виде не выявляют реальных знаний учащихся.

Инициативу ЛДПР прокомментировал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, отметив, что подобный радикальный шаг уже обсуждался в 2017 году, однако тогда было принято решение «не раскачивать маятник».

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