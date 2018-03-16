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Чиновник на Кубани нарушил закон ради помощи маме

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В Сочи мать начальника отдела архитектуры и благоустройства администрации Адлерского района получила разрешение на строительство частного дома с отклонениями от норм, а ее сын не сообщил об этом в вышестоящие инстанции. Прокуратура добилась его увольнения.

В ходе проверки было установлено два факта возведения объекта с нарушением параметров выданного застройщику разрешения. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. Чиновник вопреки своим обязанностям не стал уведомлять о возможном конфликте интересов.

Глава администрации Адлерского района получил представление с требованием расторгнуть с начальником отдела трудовой договор в связи с утратой доверия. В результате нарушитель остался без работы. 

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