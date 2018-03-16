Школу эвакуировали в Санкт-Петербурге из-за перцового баллончика

Учеников и преподавателей эвакуировали из школы в Санкт-Петербурге, причиной ЧП стало распыление перцового баллончика в раздевалке.

По данным 78.ru, к происшествию имеют отношение двое 13-летних подростков. Во время перемены они ради шутки распылили перцовый баллончик. В результате одного из учащихся увезли на машине скорой помощи в больницу.

Всего здание покинули около 930 человек. 400 школьников отправили домой, остальные оставались во дворе учебного заведения и дожидались, когда помещения проветрят.

Портал iz.ru писал о похожем случае в Москве. Перцовый баллончик распылили на территории Даниловского рынка. Сообщалось, что причиной ЧП мог стать конфликт покупателей.