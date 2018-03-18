Ответственные за порядок и комфорт

Собственный праздник у коммунальщиков появился в 1960-х. Тогда, правда, они его отмечали совместно с работниками торговли. Потом праздники разделили, но День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему охватывает довольно широкий спектр профессий: от слесарей и электриков до обувщиков, лавки которых долгое время были неотъемлемой частью пейзажа в любом городе. На фото: чистильщик обуви в Москве, 1972 год