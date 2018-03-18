Ответственные за порядок и комфорт

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Дореволюционные и советские дворники, обувщики, парикмахеры и другие работники сферы быта
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Фото: ТАСС/А.И. Мей
Дворник — один из первых и самых универсальных сотрудников коммунальных служб еще дореволюционного формата. В императорской России дворники не просто мели дворы, но и следили за порядком на подведомственной территории, а заодно могли помочь жильцам с мелкими работами по хозяйству. Они носили форменные белые фартуки и вызывали неизменный уважительный страх у детворы. На фото: снимок из серии «Типы России», сделанный в конце XIX — начале XX века
Фото: ТАСС/А.И. Мей
Собственный праздник у коммунальщиков появился в 1960-х. Тогда, правда, они его отмечали совместно с работниками торговли. Потом праздники разделили, но День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему охватывает довольно широкий спектр профессий: от слесарей и электриков до обувщиков, лавки которых долгое время были неотъемлемой частью пейзажа в любом городе. На фото: чистильщик обуви в Москве, 1972 год
Фото: ТАСС/А.И. Мей
Электрики за ремонтом ЛЭП, 1967 год
Фото: ТАСС/А.И. Мей
Отдельного упоминания заслуживают появившиеся в СССР Дома быта, которые объединили специалистов самых разных профилей. На фото: цех по ремонту часов в хабаровском Доме быта
Фото: ТАСС/А.И. Мей
А это клиентка пришла на стрижку к ударнику социалистического труда, парикмахеру Ренате Аузине. Тоже Дом быта, только уже латвийский — «Ригас Модес», 1983 год
Фото: ТАСС/А.И. Мей
Работников многочисленных фотоателье, которые снабжают граждан фотографиями на паспорта и документа, а иногда и просто памятными карточками для семейного альбома, тоже можно поздравить в конце марта. На фото: детское фотоателье «Малыш», 1988 год
Фото: ТАСС/Александр Толочко
Работники ЖЭУ-8 в Витебске Белорусской ССР тестируют мусороуборочный комбайн «Мойдодыр», разработанный учащимися местного кружка, 1985 год
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Этот памятник слесарю-сантехнику установили в Омске в 1998 году. У него есть собственное имя — Степаныч. Добродушный человек, высовывающийся из канализационного люка, быстро стал одним из самых популярных символов города
Фото: ТАСС/Александр Сенцов
Дворник на коммунальном «посту №1» — уборка Красной площади во время парада 1 мая 1996 года
Фото: ТАСС/Игорь Носов
Московские дворники в ожидании субботника — апрель 1995 года
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В воскресенье, 18 марта, в России отмечают праздник сотрудников коммунальных служб. Их профессиональный день традиционно приходится на третье воскресенье первого месяца весны. Как менялись люди, отвечающие за уют и комфорт наших домов, на протяжении последних более чем ста лет — в галерее портала iz.ru
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