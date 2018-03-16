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Разлив ртути обнаружили на дороге в Челябинской области

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Разлив ртути обнаружили на дороге в Усть-Катаве Челябинской области. Для ликвидации последствий потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел вчера, 15 марта. Местные жители обнаружили на дороге недалеко от населенного пункта разлив ртути и незамедлительно сообщили о находке главе города. На место происшествия для устранения разлива ртути на снегу были вызваны спасатели, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Спасатели осмотрели место происшествия и собрали разлитую ртуть для исключения отравления людей и животных. Вещество было помещено в два специальных сосуда. Для удаления ртути и ее соединений был применен 20% раствор хлорного железа.

Как именно произошел разлив, неизвестно. Сосуды с веществом транспортировали для последующей утилизации.

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