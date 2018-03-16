Станцию по приему жидких отходов могут построить в Нижнем Новгороде

Нижегородский водоканал объявил о проработке вопроса по строительству станции для приема жидких бытовых отходов, есть проблемы в выборе места для строительства.

По данным водоканала, местных жителей в последнее время волнует запах жидких отходов. Он возникает, когда жители Нижнего Новгорода откачивают отходы из выгребных ям и сливают их в неположенном месте. Руководство водоканала намерено соблюдать все нормы и правила, чтобы станцию аэрации можно было назвать «достойной». При этом нужно учесть, что строить подобные сооружения запрещено в пределах 500 м от жилых домов, сообщает ИА «НьюсНН».

Кроме того, на водопроводных станциях «Малиновая гряда» и «Ново-Сормовская» будут построены цеха по обеззараживанию воды с применением мембранного электролиза. Комплекс для очистных сооружений построят в Березовой пойме. Общий объем финансирования работ Нижегородского водоканала составил около 1 млрд рублей.