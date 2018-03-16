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МИД РФ призвал мир дать оценку шествию ветеранов войск СС в Риге

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Россия резко негативно отреагировала на шествие ветеранов латышского легиона «Ваффен СС», состоявшееся 15 марта в Риге.

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«Решительно осуждаем это постыдное сборище и рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций», — заявили в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство назвало акцию «позорными для современной Европы сходками, вызывающими чувство брезгливости», сообщает «РИА Новости»

Латышский добровольческий легион СС был создан в феврале 1943 года, после разгрома фашистов под Сталинградом. В подразделение входили две гренадерские дивизии. Подразделения легиона применялись при карательных акциях нацистов в Польше, Белоруссии, Новгородской и Ленинградской областях СССР.

16 марта в Латвии считается днем памяти легионеров, дата не закреплена официально. Националисты выступили за придание этому дню официального статуса.

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