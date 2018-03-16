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Путин: нужно создать систему, повышающую ответственность за здоровье людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в России системы, которая смогла бы повысить ответственность каждого человека за свое здоровье. Об этом глава государства заявил во время совещания по здравоохранению в Санкт-Петербурге.

«По поводу формирования здорового образа жизни — это очень важно. И я не могу не согласиться с теми нашими коллегами, которые говорят о том, что пришло время как-то выстроить работу таким образом, чтобы это было не просто побуждение к занятию физической культурой и спортом, это у каждого должна быть какая-то ответственность за состояние здоровья», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Как отметил главный внештатный специалист Минздрава России Сергей Бойцов, стратегия формирования здорового образа жизни, разработанная Минздравом, на сегодняшний день «двигается с трудом через ряд ведомств».

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