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Купить дешевые билеты на Дальний Восток можно будет в конце марта

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Льготные авиабилеты поступят в продажу 31 марта. Утвержденный правительством РФ список субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока включает в себя более 70 направлений.

Первые перелеты по льготным тарифам будут осуществляться уже в апреле. Однако, какие перевозчики будут выполнять вылеты, пока не известно, передает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Аэрофлот» планирует производить перевозку пассажиров по всем имеющимся направлениям: Геленджик, Москва, Крым, Новосибирск, Сочи и др. Воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью смогут несколько категорий граждан: молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды. 

Ранее правительство продлило до 2021 года льготный налоговый режим для российских авиакомпаний на внутренние перевозки. Здесь сниженная ставка НДС (кроме тех направлений, где она нулевая) — 10% вместо 18% — действует с 1 июля 2015 года.

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