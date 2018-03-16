Купить дешевые билеты на Дальний Восток можно будет в конце марта

Льготные авиабилеты поступят в продажу 31 марта. Утвержденный правительством РФ список субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока включает в себя более 70 направлений.

Первые перелеты по льготным тарифам будут осуществляться уже в апреле. Однако, какие перевозчики будут выполнять вылеты, пока не известно, передает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Аэрофлот» планирует производить перевозку пассажиров по всем имеющимся направлениям: Геленджик, Москва, Крым, Новосибирск, Сочи и др. Воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью смогут несколько категорий граждан: молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды.

Ранее правительство продлило до 2021 года льготный налоговый режим для российских авиакомпаний на внутренние перевозки. Здесь сниженная ставка НДС (кроме тех направлений, где она нулевая) — 10% вместо 18% — действует с 1 июля 2015 года.