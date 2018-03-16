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Производитель металла открыл представительства в Сибири

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Воронежский производитель перфорированного металла и секций ограждений ООО «ПерфоГрад» открыл представительства в трех городах Сибири, сообщает пресс-служба компании.

Компания по производству металла приняла решение расширить свою географию присутствия и открыла новые представительства в Омске, Красноярске и Новосибирске. Решение было принято в связи с тем, что на российском рынке значительно вырос спрос на отечественную продукцию этого направления.

«ПерфоГрад» динамично развивается, мы постоянно работаем над качеством нашей продукции и расширяем свои географические возможности», — приводит ИА «Абирег» слова директора компании Александра Михина.

Основные активы предприятия ООО «Перфоград» расположены в Воронеже. Продукция комбинатов используется в сферах строительства, машиностроения и многих других.

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