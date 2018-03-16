Гидрометцентр рассказал о погоде 18 марта

В Гидрометцентре пообещали морозную и солнечную погоду в Москве в воскресенье, 18 марта. Об этом рассказал директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В столице в ближайшее воскресенье температура воздуха составит -17...-19 градусов, к утру воздух потеплеет до -13 градусов, а днем — до -3-5 градусов. Вильфанд отметил, что в большинстве регионов ЦФО ожидает морозная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит -18...-20 градусов ночью и -3...-9 градусов днем, сообщает RT.

Теплее всего будет в Сочи — там воздух прогреется до +20 градусов, а холоднее всего — в Якутии и на Чукотке, где ожидается мороз до -25 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что к выходным в Центральной России ожидаются морозы до -27 градусов.