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Фура смяла легковушку на дороге Волгоградской области

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Фура смяла легковую иномарку с 22-летней девушкой за рулем на дороге в Урюпинском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по области.

Авария произошла вчера утром, 15 марта, на 22 км автомобильной дороги Новониколаевка–Урюпинск–Нехаево. Автомобиль Chery M11 под управлением 22-летней девушки двигался по трассе, когда водитель потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

В это время по встречной полосе двигался грузовой автомобиль MAN TGA-26/360 и Chery врезался в него. Большегруз смял иномарку.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-водитель иномарки. Она получила серьезные телесные повреждения и была госпитализирована. Отмечается, что женщина чудом осталась жива.

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