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Строительство метро в Красноярске поддержит федеральный бюджет

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Президент Владимир Путин подписал ряд поручений по строительству красноярского метро, расселению ветхого жилья и финансированию проекта удлинения взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Предполагается, что в ближайшее время правительство РФ рассмотрит вопрос о выделении из федерального бюджета средств на возобновление строительства метрополитена в рамках государственной программы на 2019–2023 годы, передает ИА KrasnoyarskMedia. После удлинения магистральной рулежной дорожки взлетно-посадочной полосы пропускная способность городской воздушной гавани возрастет в 2,5 раза — с 12 взлетов и посадок в час до 27–30. Существенно улучшится качество обслуживания самолетов и пассажиров, грузовых перевозок.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин объявил о планируемом запуске пяти станций метро в 2018 году: «Южная», «Новокрестовская», «Беговая», «Дунайский проспект» и «Проспект Славы». Это новый рекорд для города. По данным Албина, ежегодно на развитие подземки тратят не менее 30 млрд рублей. В эту сумму включены и проектно-изыскательские работы.

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