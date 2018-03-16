Шесть человек задержаны за обман банков на 6 млн рублей на Ставрополье

Шесть человек задержаны по подозрению в обмане банков более 60 раз на общую сумму 6 млн рублей в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Правоохранительные органы задержали преступную группу, члены которой подозреваются в обмане кредитных учреждений более 60 раз на общую сумму 6 млн рублей. Были установлены 67 случаев обмана кредитных учреждений, сообщает NewsTracker.

Правоохранители установили, что жительница одного из соседних регионов, организовала в 2015 году преступную группу, в которую, помимо нее, вошли пять человек. Участники банды обращались в банк с просьбой выдать кредит под предлогом покупки пластиковых окон и дверей. Обязательства по выплате не осуществлялись.

В общей сложности пострадали шесть кредитных учреждений. Возбуждено уголовное дело. Главный организатор арестована вместе с двумя соучастниками. Задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет каждому.