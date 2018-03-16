Ухудшение погоды из-за циклона ожидается в Башкирии в выходные

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Башкортостане 18 и 19 марта, синоптики прогнозируют мокрый снег и похолодание.

На погоду в регионе повлияет смещение средиземноморского циклона. В воскресенье, 18 марта, в Башкирии пройдет сильный снег с дождем, при этом прогнозируется усиление ветра до 20 м/с. При такой погоде возможно налипание снега на провода и гололед, сообщает ИА «Башинформ». Осложнится движение по дорогам, местами на проезжей части возможен снежный накат.

19 марта в регионе ожидается метель, временами возможны порывы штормового ветра. Температура воздуха в утренние часы понизится до -24 градусов. Но в дневные часы осадки и ветер ослабнут.

О заморозках на уровне январских показателей синоптики предупреждают в Москве. По ночам в выходные температура будет опускаться до -17…-22. Это аномальный холод для столицы в марте, подобные заморозки наблюдаются лишь раз в 18 лет.