Шувалов: вопрос повышения пенсионного возраста пока не обсуждался

Правительство РФ пока не обсуждало вопрос повышения пенсионного возраста в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«В правительстве мы этот вопрос пока не обсуждали», — приводит слова вице-премьера РИА «Новости».

Ранее Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал макропрогноз, согласно которому в России возможно постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что окончательные решения по вопросу повышения пенсионного возраста пока не готовы. По его словам, это очень «чувствительный» вопрос, требующий тщательной проработки.