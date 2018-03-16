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Шувалов: вопрос повышения пенсионного возраста пока не обсуждался

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство РФ пока не обсуждало вопрос повышения пенсионного возраста в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«В правительстве мы этот вопрос пока не обсуждали», — приводит слова вице-премьера РИА «Новости».

Ранее Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал макропрогноз, согласно которому в России возможно постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что окончательные решения по вопросу повышения пенсионного возраста пока не готовы. По его словам, это очень «чувствительный» вопрос, требующий тщательной проработки.

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