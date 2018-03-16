Слоненок в Таиланде придавил туристку во время игры

В Таиланде слоненок придавил туристку во время игры. Женщина в результате случившегося не пострадала, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на слоновой ферме Патара в Чианг Мэй. Одна из туристок хотела поиграть с животным, но слоненок завалился на нее. По словам отделавшейся легким испугом Ханны Френчик из Западной Вергинии, животе увязалось за ней во время экскурсии по ферме и «это был самый магический и счастливейший момент» в ее жизни, сообщает телеканал «Звезда».

На опубликованных на видеосервисе YouTube кадрах видно, как слоненок наваливается на туристку, придавливая ее своим весом и не давая подняться с земли.