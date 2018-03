Бучневич до слез растрогал американского подростка подаренной клюшкой

Российский нападающий Павел Бучневич, играющий за американский хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», подарил клюшку своему болельщику Бенджамину. Хоккеист устроил сюрприз во время раскатки перед матчем НХЛ с «Питтсбургом».

Бучневич подкатился к трибуне и через ограждение передал 12-летнему мальчику, одетому в форменную одежду череповецкой «Северстали» — клуба, за который спортсмен выступал ранее, — клюшку. Подросток сначала даже не поверил в происходящее, а потом не смог сдержать слез от радости.

Last night 12 year old #NYR Season Ticket Member Benjamin had the "top moment of his life" when Pavel Buchnevich gave him his signed stick. See him tell his RangersTown story! pic.twitter.com/DUPf0G3sKZ