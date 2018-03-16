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Бучневич до слез растрогал американского подростка подаренной клюшкой

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Фото: youtube.com
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Российский нападающий Павел Бучневич, играющий за американский хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», подарил клюшку своему болельщику Бенджамину. Хоккеист устроил сюрприз во время раскатки перед матчем НХЛ с «Питтсбургом».

Бучневич подкатился к трибуне и через ограждение передал 12-летнему мальчику, одетому в форменную одежду череповецкой «Северстали» — клуба, за который спортсмен выступал ранее, — клюшку. Подросток сначала даже не поверил в происходящее, а потом не смог сдержать слез от радости.

Позже ребенок признался корреспонденту одного из местных телеканалов, что для него это был лучший момент в его жизни, передает НСН.

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